Bolsonaro tem 53,7% de desaprovação, aponta pesquisa

O desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro voltou a cair, conforme pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (26). O índice de desaprovação aumentou consideravelmente desde a pesquisa feita em fevereiro, quando o percentual estava em 28,2%. Na edição divulgada hoje, o chefe do Executivo foi desaprovado por 53,7% dos entrevistados.

O indicativo de aprovação, por sua vez, caiu. No início do ano, 57,5% diziam aprovar o governante; agora, o índice está em 41%. Dos entrevistados, 5,3% não quis ou não soube responder à pergunta.

Com relação ao governo como um todo, a reprovação também aumentou. Foram 20 pontos percentuais de diferença entre fevereiro, quando a taxa de avaliação negativa era de 19%, e agosto, que revelou 39,5% de desaprovação do conjunto de governo de Bolsonaro. Enquanto isso, a avaliação positiva passou de 38,9% em fevereiro para 29,4% em agosto.

A pior ação do governo em oito meses foi o decreto das armas, conforme 39,1% dos entrevistados. Além disso, sete em cada dez brasileiros afirmaram que a indicação do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para embaixador dos Estados Unidos foi uma escolha inadequada.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro também foi alvo das pesquisas. Para 52% dos entrevistados, o juiz não deve deixar o cargo. Outros 35,3% avaliaram que ele deveria sair do governo.

A pesquisa contou com 2.002 entrevistas entre os dias 22 e 25 de agosto em 137 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Deixe seu comentário: