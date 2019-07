Bolsonaro tem dito a auxiliares próximos que escolherá um subprocurador, em vez de um procurador regional, para o posto de Procuradoria-Geral da República

Jair Bolsonaro tem dito a auxiliares próximos que escolherá um subprocurador, em vez de um procurador regional, para o posto de PGR (Procuradoria-Geral da República).

A justificativa é a mesma que Bolsonaro usou ao defender que seja alguém do MPF (Ministério Público Federal) em vez de um quadro vindo do MP Militar ou do Trabalho: não é hora, segundo ele, para romper tradições e acirrar ânimos na instituição.

A lista tríplice é formada por dois subprocuradores: Mário Bonsaglia, o mais votado, e Luiza Frischeisen, a segunda. O terceiro colocado, Blal Dalloul, é procurador regional.

Hugo Chávez

“Ele [Glenn Greenwald] é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, malandro, para evitar um problema desses, casa com outro malandro e adota criança no Brasil. Esse é o problema que nós temos. Ele não vai embora, pode ficar tranquilo. Talvez pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não.”

As declarações que o presidente Jair Bolsonaro fez no sábado (27), no Rio de Janeiro, ao comentar rumores sobre a expulsão do jornalista americano Glenn Greenwald, chamaram a atenção da principal autoridade da OEA (Organização dos Estados Americanos) ligada a liberdade de expressão.

Para o advogado uruguaio Edson Lanza, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, “o presidente do Brasil lamentavelmente parece ter se esquecido da Constituição e de tratados internacionais sobre liberdade de expressão dos quais o Brasil é signatário”.

“Vejo com absoluta preocupação”, disse Lanza, de Washington (EUA). “Ele adota uma lógica que lamentavelmente antes seguiam os presidentes como [Hugo] Chávez [Venezuela] e [Rafael] Correa. Bolsonaro foi eleito com um discurso de liberdade de expressão e imprensa, mas o abandona rapidamente quando algo o incomoda. Não vejo diferença em relação ao comportamento de Chávez e Correa na América Latina.”

Tanto Chavez quanto Correa eram expoentes da onda de governos de esquerda na América do Sul que chegou a seu apogeu na primeira década dos anos 2000. Segundo Lanza, ao fazer referências irônicas à orientação sexual do jornalista responsável pela série de reportagens sobre supostos diálogos entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e procuradores da República, Bolsonaro faz “um ataque discriminatório” e incita “um comportamento de perseguição” ao jornalista e à imprensa.

“O trabalho do presidente é prevenir riscos, e não aumentá-los”, disse Lanza. “Este é um discurso realmente perigoso, que desagrada e gera novas expressões de ódio. O direito à liberdade de expressão não permite que se desobedeça a direitos fundamentais para se extremar a polarização, especialmente à custa de um grupo que historicamente é discriminado [os homossexuais]”, avaliou.

