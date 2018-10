Bolsonaro terá duas vagas no STF: uma será do juiz Sérgio Moro

A nota emitida ontem pelo juiz federal Sérgio Moro sinaliza que ele deverá aceitar o convite para o Ministério da Justiça e, posteriormente, para uma vaga no STF. A nota de Moro: “Sobre a menção pública pelo sr. presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, sera objeto de ponderada discussão e reflexão”.

Vagas no STF abrem a partir de 2020

Duas vagas abrem no STF: o ministro Celso de Mello, nomeado por José Sarney em 1989, abre vaga no final de 2020 e o ministro Marco Aurélio Mello, nomeado em 1990 pelo seu primo Fernando Collor de Mello, deixa o STF em janeiro de 2021, ambos atingidos pela idade compulsória.

Novo governador assume a pauta-bomba

O projeto que prorroga o aumento das alíquotas do ICMS no próximo ano é apenas a ponta de uma série de propostas, chamadas de pauta-bomba, que passarão pelo Legislativo gaúcho. Há outros projetos, como o reajuste dos servidores dos poderes Judiciário e Legislativo, e do Ministério Público, com forte repercussão nas finanças públicas, que aguardam a posição do governador eleito, Eduardo Leite (PSDB). A sinalização do futuro governador indicará o futuro destes e de outros projetos.

Transição aqui, na próxima semana

A viagem de Eduardo Leite a São Paulo adia para a próxima semana o inicio da transição com o governo de José Ivo Sartori.

Em Brasília, Onyx anuncia transição

O deputado gaúcho Onyx Lorenzoni, futuro chefe da Casa Civil, informou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, deve ir na próxima terça-feira a Brasília para começar a transição.

Déficit certo, e pagamento dos servidores incerto

Os números da receita e despesa do Estado no mês de setembro são de arrepiar: a receita fechou em R$ 2,708 bilhões (incluindo receitas extraordinárias como os saques no caixa único), e as despesas no mesmo período alcançaram R$ 3,705 bilhões. O déficit financeiro de R$ 995 milhões. O Estado conseguiu finalizar o pagamento dos servidores somente no último dia 25. Apenas hoje a Secretaria da Fazenda dirá como será feito o pagamento dos salários dos servidores, referentes ao mês de outubro.

Frente de Resistência? Que resistência?

O novo mantra do lumpesinato da esquerda brasileira, a tal “Frente de Resistência”, seria motivo de gargalhadas em qualquer país sério do mundo. Basta observar o que aconteceu na eleição brasileira. O eleitor decidiu varrer do cenário político tudo o que signifique corrupção, formação de quadrilha, e aparelhamento da maquina do Estado pelo projeto comunista de dominação. A tal resistência seria resistir, por exemplo, ao combate à corrupção?

Bolsonaro venceu em municípios com índice de IDH maior

Entre os mil municípios com os maiores IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) do País, Bolsonaro venceu em 967, enquanto Haddad conquistou 33. Já nas mil cidades menos desenvolvidas, Haddad ganhou em 975 e Bolsonaro em 25. O IDH mede a qualidade de vida da população com métricas de acesso à educação, longevidade e renda.

Deixe seu comentário: