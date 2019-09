Bolsonaro teria pedido para CPMF não entrar na reforma tributária

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro teria telefonado para ele para dizer que não quer a criação de uma nova Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira (13), Guedes também confirmou que a equipe econômica trabalhava com uma alíquota de 0,4% para o tributo sobre pagamentos, mas afirmou que os números não deveriam ter sido levados a público ainda.

O ministro reafirmou que a reforma tributária tem como três pilares a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal, mudanças no Imposto de Renda e a desoneração da folha de pagamentos. A polêmica da CPMF levou à exoneração do ex-secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, na última quinta-feira (12). Relembre o caso.

