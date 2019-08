Bolsonaro transferirá Coaf para o Banco Central via medida provisória

Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o chefe da pasta da Economia, Paulo Guedes, foi definido que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) será transferido para o Banco Central. Essa mudança será realizada via medida provisória (MP).

Quem deu a informação foi o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, nesta segunda-feira (19). “[A transferência do Coaf] será executada por meio de medida provisória, colocando esse órgão no guarda-chuva do Banco Central e gerido por funcionários de carreira dessa instituição”, disse.

Segundo ele, o Coaf será uma “unidade de inteligência financeira” que não perderá o caráter colaborativo com outros órgãos e manterá o perfil de combate à corrupção. E, de acordo com Rêgo Barros, “há probabilidade de que [a MP] saia, sim, em curto prazo”.

Coaf

Criado em 1998, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Coaf é uma órgão de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.

A reforma administrativa do governo do presidente Jair Bolsonaro previa a transferência do conselho para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida, no entanto, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que manteve o órgão subordinado ao Ministério da Economia.

Deixe seu comentário: