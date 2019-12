Política Bolsonaro vai a lotérica apostar na Mega da Virada

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Presidente mostrou a mão com os números anotados: 13, 24 e 25 Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil O Presidente Jair Bolsonaro cumprimenta populares ao sair do Palácio da Alvorada Mega da Virada (Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Sem agenda oficial nesta quinta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta manhã e foi a uma casa lotérica para apostar na Mega da Virada. A loteria fica no Cruzeiro Velho, bairro tradicional de Brasília. Na loteria, Bolsonaro cumprimentou pessoas que também faziam o jogo e mostrou a mão com os números anotados, entre eles 13, 24 e 25.

O presidente disse que fez apenas dois “joguinhos” e não quis adiantar o que faria com o dinheiro, caso ganhasse. Ao deixar o Alvorada, Bolsonaro também cumprimentou turistas que o aguardavam. Ele passou no Palácio do Planalto antes de ir à casa lotérica e, depois, foi ao Clube do Exército, onde está acompanhado do comandante Edson Leal Pujol.

Este ano, a expectativa é de que a Mega da Virada pague R$ 300 milhões. O sorteio será realizado no dia 31 e as apostas serão encerradas às 18h do mesmo dia. O prêmio não acumula. Pelas regras do concurso, se ninguém fizer as seis dezenas, o prêmio é pago aos acertadores da quina. Em 2018, 52 apostadores que fizeram a quina dividiram pouco mais de R$ 302 milhões.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário