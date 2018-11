Bolsonaro vai passar por exames em São Paulo na próxima semana

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) tem viagem marcada para São Paulo no dia 23, sexta-feira da próxima semana, para realizar exames pré-operatórios no Hospital Israelita Albert Einstein, segundo informou o cirurgião Antonio Luiz Macedo. Após a avaliação médica, será confirmada a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, em princípio marcada para o dia 12 de dezembro. A data é considerada a ideal para dar tempo de Bolsonaro se recuperar com tranquilidade para a posse como presidente, no dia 1º de janeiro.

Devido ao novo procedimento, a diplomação do presidente eleito e seu vice, o general Hamilton Mourão, pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi antecipada para o dia 10 de dezembro, às 11h, em Brasília. A solenidade estava prevista para o dia 19.

Bolsonaro será operado por Macedo e sua equipe. Esta será a terceira intervenção cirúrgica a que ele será submetido após ter sofrido um ataque a faca no início de setembro, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). O novo procedimento é considerado mais simples que os anteriores.

Após o ataque, o então candidato foi operado às pressas na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, o que teria evitado a morte do político que chegou a perder 40% do sangue do corpo. No dia seguinte, Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, onde passou, após seis dias por uma nova cirurgia para a desobstrução do intestino.

Desde que teve alta no dia 29 de setembro, o presidente eleito tem o acompanhamento de um enfermeiro em tempo integral. Por três vezes, recebeu em sua casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a visita do cirurgião e do cardiologista Leandro Echenique.

Diplomação antecipada

A diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro e de seu vice Hamilton Mourão, pelo Tribunal Superior Eleitoral foi antecipada para o dia 10 de dezembro, em vez do dia 19 como estava previsto, em função da cirurgia que Bolsonaro terá que fazer no dia 12. A solenidade terá início às 11 horas e ocorrerá no Plenário do TSE, em Brasília.

Segundo o TSE, a data foi acertada na semana passada entre a Presidência do Tribunal e a equipe do governo de transição. Os detalhes da cerimônia serão discutidos nos próximos dias.

A intenção inicial do TSE era que a diplomação acontecesse no último dia previsto para a cerimônia, já que o TSE tem até o dia 15 do mesmo mês para analisar as contas de todos os candidatos eleitos.

Contas

O ministro Luís Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta quarta-feira (14) que pretende a levar a julgamento na primeira semana de dezembro a prestação de contas do presidente eleito Jair Bolsonaro.

As contas da campanha foram apresentadas na semana passada, e o prazo para o julgamento é 10 de dezembro, quando Bolsonaro será diplomado pelo TSE.

Segundo o extrato final da prestação de contas, a campanha de Bolsonaro arrecadou R$ 4.377.640,36 e gastou R$ 2.812.442,38.

Na última segunda-feira (12), a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE informou a Barroso ter encontrado “inconsistências” na prestação de contas de Bolsonaro.

Ao todo, foram apontadas 23 “inconsistências” que envolvem impropriedades (erros formais ou dados inexatos) ou suspeitas de irregularidades na prestação, além da falta de documentos.

Diante disso, o ministro mandou o candidato explicar em até três dias as “inconsistências” apontadas pela área técnica do tribunal.

O julgamento final das contas de Bolsonaro acontecerá no plenário, e caberá aos sete ministros se manifestarem.

Esta é a condição necessária para a diplomar o eleito, o que confirma a vitória e permite a posse.

As contas podem ser aprovadas, total ou parcialmente, ou rejeitadas.

A aprovação parcial ou rejeição das contas não impedem, necessariamente, a diplomação do candidato eleito.

Deixe seu comentário: