Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia no próximo domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) passará por uma nova cirurgia no abdome, a quarta desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018.

Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é corrigir uma hérnia (saliência de tecido) surgida no local das intervenções anteriores.

A operação é de médio porte e será feita no próximo domingo, dia 8 de setembro, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, pelo médico Antonio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado ocorrido há quase um ano.

“Abrimos três vezes no mesmo lugar. Enfraqueceu”, explicou o médico Macedo.

Em entrevista, Bolsonaro se emocionou. “Eu devo ser submetido a uma cirurgia brevemente… Mas faz parte da vida da gente. Até foi uma passagem na minha vida. Agradeço a Deus por ela, e pela missão que tenho no momento”, declarou aos jornalistas.

Em nota, o hospital informou o médico elogiou a saúde de Bolsonaro, e acrescentou que a hérnia incisional está localizada na parede abdominal, perto da cicatriz da facada, do lado direito, onde foram realizadas três laparotomias.

De acordo com a equipe médica, o pós-operatório vai levar cerca de uma semana. Pelas redes sociais, o presidente disse que deve ficar afastado por aproximadamente 10 dias.

“Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro [Echenique, cardiologista]. Pelo que tudo indica curtirei uns 10 dias de férias com eles brevemente. Bom dia a todos”, escreveu Bolsonaro em suas contas no Facebook e no Twitter.

Bolsonaro foi avaliado pelos médicos pela manhã, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De lá, seguiu de helicóptero para o Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, onde participou de um culto, perto das 9h30min, e de uma reunião privada, e visitou um jardim. Por volta das 13h30min ele deixou o local num carro seguido por comitiva presidencial.

Antes acenou para fieis da igreja, que gritavam “mito” para ele, e cumprimentou policiais que trabalhavam na segurança.

À tarde, o presidente assistiu ao jogo entre Palmeiras e Flamengo com o filho mais novo, Renan, na casa do apresentador Silvio Santos, de onde foi embora às 18h sem falar com a imprensa, em direção ao Aeroporto de Congonhas para voltar a Brasília.

O presidente foi esfaqueado em 6 de setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora durante campanha eleitoral para a presidência. De lá para cá, passou por três cirurgias. O autor do atentado foi internado por tempo indeterminado em um manicômio judicial.

Cirurgias

A primeira cirurgia após a facada aconteceu no mesmo dia do atentado, em um hospital de Juiz de Fora. Cinco cirurgiões e dois anestesistas participaram da intervenção. Durante o procedimento, Bolsonaro precisou receber quatro bolsas de sangue, e teve implantada uma bolsa de colostomia.

Dias depois, em São Paulo, Bolsonaro passou por uma segunda cirurgia, onde os médicos reabriram o corte da primeira cirurgia e encontraram a obstrução em uma alça do intestino delgado, que fica na parte esquerda do abdômen.

Em janeiro de 2019, o presidente voltou ao Einstein, em São Paulo,retirada de bolsa de colostomia e ligamento do intestino.