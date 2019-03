Bolsonaro vetou a implantação de novos radares em rodovias federais do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, na manhã deste domingo, que determinou o cancelamento da instalação de 8 mil novos radares nas rodovias federais do Brasil. O anúncio foi feito pela conta do presidente no Twitter. Segundo Bolsonaro, o Ministério da Infraestrutura revelou que há pedidos prontos para colocação de 8 mil novos equipamentos.

“Sabemos que a grande maioria destes têm o único intuito de retomo financeiro ao estado”, afirmou o presidente em uma das postagens na rede social. Em seguida, Bolsonaro fez uma nova publicação, dizendo que quando forem renovados, os contratos das concessões rodoviárias no Brasil passarão por análise para verificar a real necessidade da existência dos radares “para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista”, publicou o presidente.

Críticas

A deputada federal Christiane Yared (PR) publicou uma carta aberta ao presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), na tarde deste domingo (31). Ela critica a postura do governo de suspender a instalação de 8 mil radares em rodovias federais. Christiane iniciou sua vida pública pautada no debate sobre trânsito seguro, fiscalização e punição de infratores após a morte do filho, em 2009.

No texto, a deputada repercute a decisão anunciada pelo presidente no Twitter de suspender a instalação dos equipamentos. Em um discurso populista, o presidente afirma que a grande maioria dos radares tem “o único intuito de retomo financeiro ao Estado”. Ele também cita que os equipamentos tiram “a paz do motorista”.

Para a deputada, “a paz do motorista” acontece quando ele se sente seguro. “Caro senhor presidente, a paz do motorista acontece quando ele se sente seguro na rodovia, quando sabe que há um controle pensado para salvar vidas, a dele, a da sua família, dos seus entes queridos”, declarou a deputada.

Segundo Christiane Yared, a preocupação com a conhecida “indústria da multa” é real mas existem outras formas de combatê-la. Ela cita a Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados que aprovou a proposta que altera o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) para proibir qualquer relação entre a remuneração de empresas responsáveis pela instalação e manutenção de radares e o valor ou o percentual de multas aplicadas.

“Presidente, o senhor sabia que o trânsito brasileiro mata mais que arma de fogo? O senhor se mostra tão preocupado com a violência que nos assola nas cidades, mas esquece da que acontece no trânsito. Um país lavado em sangue, ruas, calçadas, vias e rodovias, sangue de famílias inteiras, sonhos e vidas interrompidas por um país que não educa, não fiscaliza e não pune!”, diz a deputada na carta aberta.

Na noite de 9 de maio de 2009, Gilmar Rafael Yared, com 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, 20 anos, morreram quando o ex-deputado estadual paranaense Luiz Fernando Ribas Carli Filho, com a carteira de habilitação suspensa, sob efeito de álcool e em alta velocidade, atingiu o veículo em que estavam.

Christiane e o marido fundaram o Instituto Paz no Trânsito, instituição voltada para ações educativas, conscientização e apoio às pessoas que perderam familiares no trânsito. Cinco anos após o acidente, a empresária paranaense se lançou na política e foi a deputada mais bem votada do Paraná, com mais de 200 mil votos. Além da atuação no Congresso Nacional, a deputada também dá palestras em colégios, universidades, empresas e grupos interessados em ouvir sobre os perigos e responsabilidades no trânsito.

