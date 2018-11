Bom gosto, cultura e tradição marcam o lançamento do 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração, no Bourbon Wallig. Evento se estende até o dia 25, com peças exclusivas de 15 países

O Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração, que abriu as portas na sexta-feira (09) e se estende até o dia 25, no 4º andar do Bourbon Wallig, em Porto Alegre, reúne opções para quem aprecia produtos exclusivos e de qualidade. Um bom motivo para aqueles que desejarem antecipar seus presentes natalinos, pois os preços são acessíveis, uma vez que não existem intermediários entre expositores e consumidores.

O 1º Outlet conta com mais de 50 expositores de 15 países, entre Tunísia, Índia, Indonésia, Turquia, Paquistão, Tailândia, Japão, Peru, Bolívia, Equador, Quênia, África do Sul, Egito, Senegal e Brasil. Podem ser encontradas peças que variam de R$ 5 a R$ 6 mil reais, passando por cama, mesa, utilidades domésticas, roupas e acessórios, móveis e muitas outras opções.

No estande da Turquia, por exemplo, estão sendo ofertadas colchas, guardanapos de mesa, toalhas e pratos banhados a ouro e prata, ânforas e dezenas de peças de decoração, com requintes e riquezas em detalhes, que exprimem a cultura local. No estande do Egito, peças também banhadas em cobre e talhadas a mão são o destaque. Quem atende neste estande é Flávia Alessandra. Natural de Pernambuco ela trabalha há anos com exportadores do Egito que selecionam com critérios as peças que percorrem o Brasil, através de feiras do gênero. Ela comenta que uma das peças que chama a atenção do público é a mandala, que custa R$ 550 reais, com desenhos em fio de cobre. Ela se diz entusiasmada com o movimento nestes primeiros dias do Outlet e diz que a expectativa é de comercializar tudo. Carteiras, almofadas, quadros, e até lápis, entre outras alternativas, podem ser encontrados no local.

A entrada é gratuita, mas com proposta social. Para quem desejar, pode contribuir espontaneamente com um brinquedo usado, para doação a instituições carentes locais, antecipando o Natal de crianças carentes.

Carmem Fernandes é a idealizadora do 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração. Ela diz que o evento veio para ficar e que a Capital foi escolhida pelo seu perfil, de fortes tradições e por se constituir em uma cidade culturalmente desenvolvida, com vocação à valorização da qualidade, seja em produtos, serviços e até mesmo em estilo de vida. É esperado um público na ordem de 25 mil pessoas no período.

Deixe seu comentário: