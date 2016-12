Bomba da Segunda Guerra é desativada após 4 horas de trabalho na Alemanha

De acordo com a polícia, por volta das 19h (horário local), dois especialistas conseguiram desmontar o artefato, de fabricação britânica, depois de mais de quatro horas de trabalho, e os moradores puderam voltar as suas casas.

As forças de segurança tinham marcado às 10h (horário local) para os moradores deixarem a região em questão, que abrangia um raio de 1,5 quilômetro e incluía o centro da cidade e vários edifícios emblemáticos do centro histórico, como a catedral e a prefeitura.

No entanto, os especialistas começaram a trabalhar com quase duas horas de atraso por conta do grande número de pessoas que precisava de ajuda para sair de casa. Ao todo, as equipes de emergência, com 900 policiais e centenas de bombeiros, tiveram que fazer 650 auxílios, quando a previsão era de cerca de 400.

A prefeitura de Augsburg, cidade com 287 mil habitantes, decidiu fazer a desativação hoje por considerar que a ação geraria menos alteração na rotina dos moradores do que se fosse feita em um dia de semana. O prefeito Kurt Gribl reconheceu em uma mensagem gravada que a cidade estava “diferente do que todos esperavam” neste Natal, com ruas desertas e lojas fechadas. Acaso

A bomba, lançada pelos britânicos durante a Segunda Guerra, foi achada por acaso no último dia 21 durante uma obra, uma descoberta relativamente comum na Alemanha.