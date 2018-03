Ao menos 15 crianças e duas mulheres morreram em um bombardeio nesta segunda-feira (19) sobre a região de Guta Oriental, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As vítimas haviam se refugiado no porão de uma escola em Arbin, cidade que é reduto dos rebeldes que lutam contra as forças de Bashar al-Assad.

