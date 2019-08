Bombeiro aposentado morre em acidente de carro na ERS-122

Um bombeiro aposentado morreu, na tarde deste domingo (18), em acidente de carro na ERS-122, próximo à Estrada dos Romeiros, entre Caxias do Sul e Farroupilha. Marcos Eugênio Brum de Camargo, de 49 anos, estava aposentado há cerca de dois anos.

O acidente envolveu dois veículos: um Astra e uma Pajero (veículo que Camargo dirigia). De acordo com informações preliminares, Camargo teria perdido o controle do veículo em que estava, uma Pajero, e invadido a pista contrária, colidindo na traseira de um Astra.

Com o impacto, a Pejero foi projetada para o acostamento e capotou diversas vezes, até parar sobre as pedras de um barranco ao lado da rodovia. Já o Astra rodopiou na pista e parou cerca de 30 metros do ponto de batida. Camargo morreu no local do acidente, antes mesmo de receber os primeiros socorros. Uma mulher foi socorrida com vários ferimentos e levada para o Hospital Pompéia.

Após o acidente, o trânsito na ERS-122, ficou parcialmente interrompido para os trabalhos de socorro e perícia. O Grupo Rodoviário de Farroupilha orientou o trânsito no local até a retirada dos veículos .

Natural de Lagoa Vermelha, Camargo serviu como 1º Tenente da BM, durante 30 anos no 5º CRB. Atualmente, estava atuando como motorista de ambulância de uma empresa particular.

