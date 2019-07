Bombeiros encontram corpo intacto na área do desastre de Brumadinho

Mais um corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na área da tragédia de Brumadinho (MG). A vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, é do sexo masculino e estava praticamente intacta.

De acordo com a corporação, no bolso da calça havia um documento de identidade que confere com um dos nomes da lista das pessoas ainda não encontradas após o desastre. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, onde a identificação será confirmada.

O Corpo de Bombeiros ainda está atuando na busca por desaparecidos, com 152 militares em 24 frentes de trabalho. Até o momento, 246 mortos foram identificados e outros 24 ainda constam como desaparecidos. A tragédia aconteceu em 25 de janeiro deste ano.

