Bombeiros fazem buscas a soldado que desapareceu apÃ³s barco virar em um rio em Santa Maria

Bombeiros continuam trabalhando nas buscas por um soldado que desapareceu no rio Vacacaí-Mirim, em Santa Maria. Ele foi identificado como Diego Vargas Braida, vinculado ao 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, está desaparecido desde a noite de terça-feira (27). Ele estava de férias e foi pescar com o sogro quando o barco virou no rio. O sogro conseguiu nadar até a margem e solicitar socorro. Há quatro mergulhadores fazendo buscas na região.

