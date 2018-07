Bombeiros franceses usaram a fama de cai-cai de Neymar para divulgar um curso de resgate

A fama de cai-cai de Neymar foi usada pelos bombeiros de Vienne, na França, para a divulgação de um curso de resgate pela internet.

O cartaz que divulga o curso de Prevenção Cívica e Resgate (PSCV, na sigla em inglês) usa uma foto do camisa 10 da Seleção caído no campo. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em situações como essa (Neymar caído), pergunta a corporação nas redes sociais, qual é a atitude a se fazer?

Opção A: Vítima já em PLS (posição de segurança lateral), não toco em nada.

Opção B: Estamos na presença da rotina de alguém que fica rolando – eu não peço ajuda.

Opção C: Eu não sei – aproveito para me inscrever no curso on-line PSC 1.

Além de memes, as quedas do jogador inspiraram o “Desafio Neymar”, que viralizou pela internet ao propor que pessoas anônimas caiam e rolem pelo chão, uma crítica direta à forma que o jogador ficou marcado nos jogos que disputou na Copa do Mundo na Rússia.

Redes sociais

O craque Neymar estava sumido das redes sociais desde que chegou ao Brasil, no último domingo. Ele reapareceu nesta terça-feira (10), em foto com um dos famosos “parças”, postada no Instagram.

“Juntos nas horas tristes também meu mano @neymarjr”, postou o amigo Jota.

Neymar ainda não falou com a imprensa desde que a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final do Mundial para a Bélgica. Ele apenas postou uma mensagem no Instagram.

Na chegada da Seleção ao Rio de Janeiro, evitou o contato com os jornalistas e com os torcedores brasileiros que o aguardavam. A tendência é que Ney só fale durante o evento “Neymar Jr’s Five”, em seu instituto, no dia 21.

O jogador tem recebido muitas críticas pelo mundo por não ter feito uma grande Copa e por conta, principalmente, das simulações.

Casagrande

Conhecido por suas declarações polêmicas e contundentes, o comentarista Walter Casagrande Jr. não aliviou para Neymar, principal nome da Seleção Brasileira. Em sua coluna na revista “GQ”, Casão atacou o silêncio do craque brasileiro após a derrota para a Bélgica e comparou a postura do craque com a de outros jogadores da Seleção e a de Cristiano Ronaldo pós eliminação para o Uruguai.

“Aos 26 anos, ele está muito mais preparado do que antes, mas distante do que deveria estar. Falar ao seu povo após uma derrota dolorida, mas honrada, era o mínimo. Muitos o fizeram com a dignidade esperada. Casos de Paulinho, Marcelo, Renato Augusto, Miranda. Outros, é verdade, falharam como ele. Messi é o principal mau exemplo neste sentido. Cristiano Ronaldo, evitou o oba oba das vitórias, e apareceu na hora da derrota”, escreveu.

Neymar não falou com ninguém da imprensa em nenhum momento após o jogo e só publicou um post no Instagram. Para Casagrande, falta maturidade ao jogador em momentos de cobrança. “Falar via Instagram é fácil e pouco significa. Num país como o Brasil, onde a desigualdade é enorme e o futebol é um dos poucos escapes da população, esperança e frustração caminham lado a lado, seja na torcida do clube de coração ou da seleção. Quem quer liderar, precisa estar presente também nas horas difíceis e saber se portar diante das cobranças. O restante do time fez isso. A comissão técnica também. Falta o nosso astro”, opinou.

