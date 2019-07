Um incêndio de grandes proporções atinge o hotel fazenda Saint Claire, em Campos do Jordão, São Paulo, desde a tarde desta quarta-feira (24).

Os bombeiros tentam controlar o fogo desde as 19h. Ao todo, são doze viaturas com 27 profissionais empenhados em apagar as chamas. Estão na ação junto com as equipes da corporação em Campos do Jordão, as bases de Caçapava, São José dos Campos e Taubaté.

Não há registro de vítimas e também ainda não há informação sobre o que causou o incêndio.

