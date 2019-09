A atração que os fãs brasileiros mais querem ver no Rock in Rio 2019 é o Bon Jovi. A banda liderada por Jon Bon Jovi foi a mais votada em enquete respondida pelos leitores do G1. Esta será a terceira vez deles no evento, após tocarem em 2013 e 2017. Pink, cantora americana que estreia no Brasil, ficou na terceira posição. Logo antes dela veio outra banda veterana, o Scorpions.