Bon Jovi e Billy Idol confirmam participação no Rock in Rio 2017

O Rock in Rio Brasil 2017 acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio. Os ingressos começam a ser vendidos em abril de 2017.

Com 34 anos de carreira, 19 álbuns lançados e mais de 130 milhões de discos vendidos, o grupo liderado por Jon Bon Jovi tocou no Rock in Rio 2013. Esta é a sexta vinda deles ao Brasil. Billy Idol veio ao Brasil no Rock in Rio de 1991, no Maracanã. Ele tem sucessos como “Dancing With Myself”, “White Wedding” e “Eyes Without A Face”.