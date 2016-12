Boneca inflável de presente a ministro provoca indignação no Chile

A boneca inflável que o ministro da Economia do Chile, Luis Felipe Céspedes, recebeu em um jantar com empresários na noite da terça-feira (13), provocou indignação no país. A boneca levava um papel na boca com a mensagem “para estimular a economia”. A presidenta Michelle Bachelet classificou o episódio como “intolerável”.

A Asexman (Associação de Exportadores de Manufaturas e Serviços) tradicionalmente dá presentes em brincadeiras com os ministros em seu jantar anual, mas a boneca inflável causou revolta nas redes sociais. As fotos do evento mostram o titular da Economia sorridente segurando a boneca ao lado de outros ministros – todos homens – segurando seus presentes, que incluíram uma peruca loira para representar o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A presidenta escreveu em sua conta no Twitter que “o que ocorreu no jantar da Asexma não pode ser tolerado”. “A luta pelo respeito à mulher tem sido um princípio essencial em meus dois governos”, disse.

Céspedes pediu desculpas. “Fui pego de surpresa e minha reação não foi adequada”, disse nesta quarta-feira (14). O presidente da Asexma, Roberto Fantuzzi, também se manifestou sobre o assunto. “Tenho esposa, filhas e netas, nunca tive a intenção de gerar violência contra a mulher”, escreveu.

