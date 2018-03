Boneco sexual poderá custar até R$ 50 mil

Depois de Harmony, a primeira boneca sexual com inteligência artificial, agora é a vez da empresa Realbotix lançar uma versão masculina. A novidade poderá chegar ao mercado ainda neste ano e pode custar de R$ 38 mil e R$ 50 mil, a depender das características do produto. O boneco terá cerca de 1,80m de altura, abdômen definido e pênis de acordo com as preferências do comprador.

