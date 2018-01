Bonecos perderam as cabeças e transformaram o parque da Disney em um verdadeiro filme de terror

Os parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, nunca estiveram tão assustadores. Tudo começou na atração de “A Pequena Sereia” do Magic Kingdom, em que um boneco da vilã Úrsula foi registrado pelos celulares dos turistas com a cabeça pendurada por alguns cabos eletrônicos. As informações são do portal de notícias UOL.

Para continuar com o cenário aterrorizante, outro visitante do mesmo parque flagrou um boneco na área destinada ao filme “Piratas do Caribe” também sem a cabeça. Os representantes da Disney ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Bônus

A Disney anunciou que pagará bônus de 1.000 dólares a seus 125 mil funcionários nos Estados Unidos e lançará um programa interno de educação.

Ambas as iniciativas representam um montante total de mais de 175 milhões de dólares neste ano fiscal, anunciou o gigante do entretenimento em comunicado.

A empresa de Mickey se une à lista de grandes corporações que oferecem novos benefícios a seus funcionários após a reforma fiscal sancionada pelo presidente Donald Trump antes do Natal.

Os trabalhadores que cobram por hora e os funcionários não executivos receberão o bônus em dois pagamentos em março e setembro.

