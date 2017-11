O diretor de TV Boni é contra o afastamento de William Waack da Rede Globo

O diretor de TV Boni criticou o afastamento de William Waack da bancada do “Jornal da Globo”. O jornalista deixou o noticiário após ser acusado de racismo por vídeo gravado em 2016 nos EUA. “O tom infantil da brincadeira dele merecia um pedido de desculpas, uma coisa desse tipo. O peso dele como jornalista, como intelectual não poderia ser ignorado por uma coisa que não é correta”, disse Boni ao Purepeople, do portal de notícias Terra.

O pai de Boninho esteve no lançamento do livro “Biografia da Televisão Brasileira”, na Livraria Travessa, no Leblon, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (13). A publicação é de autoria de José Armando Vanucci e Flavio Ricco. “Temos que entender que não podemos praticar, nem de brincadeira, um ato de racismo. Mas, certamente, ele não tem nada de racista. O conheço e ele é uma pessoa extremamente preocupada com o social e com todas as classes. Uma pessoa excepcional”, acrescentou.

Para o profissional, a Globo, que vai decidir o futuro de Waack em 2018, deveria ter tomado outra atitude. “Eu não o tiraria do ar. O obrigaria a fazer um pedido de desculpas bastante intenso, no ar. E como emissora faria um perfil mostrando quem ele é, para não ser confundido com um idiota racista qualquer”, opinou se referindo ao âncora submetido a cateterismo em meados do ano. “Não gosto de nada radical e sou contrário ao politicamente correto. Todo mundo é sujeito a deslizes e é importante dimensionar a gravidade deles e a pessoa que o cometeu. Por uma infelicidade ocorre uma coisa que nem por brincadeira deveria ter ocorrido”, acrescentou. A acusação de racismo repercutiu e foi parar na imprensa internacional.

