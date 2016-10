Bonner e Fátima terão encontro difícil em gravação na Globo

Ao contrário do que anunciaram, William Bonner e Fátima Bernardes estão bem longe de serem bons amigos após a separação. O casal cortou qualquer tipo de relação e tem se evitado desde que o jornalista deixou a mansão da família em agosto.

O primeiro encontro da dupla, contudo, está previsto para ocorrer nos próximos dias. A dupla foi escalada pela TV Globo para gravar a vinheta de fim de ano do canal.

Segundo o blog da jornalista Keila Jimenez, a direção do canal começou desde já a elaborar um plano para evitar uma saia justa entre a apresentadora do “Encontro” e o editor-chefe do “Jornal Nacional”.

Justamente no ano em que um dos casais 20 do canal se separou, o tema da celebração será família.

Cada artista convidado para o projeto terá que levar um parente maior de 18 anos para participar da gravação prevista os primeiros dias de novembro. Já o lançamento da peça será apenas no primeiro domingo dezembro dentro do “Fantástico”.

Comentários