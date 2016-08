Bonner saiu de casa na semana passada

A apresentadora Fátima Bernardes e o jornalista William Bonner anunciaram, na noite desta segunda-feira, que estão se separando. Os jornalistas estavam casados há 26 anos e têm trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz, de 18 anos. O jornalista saiu de casa na semana passada.

Os dois postaram a mesma mensagem no Twitter e agradeceram o carinho dos fãs.

“Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto”, escreveram no Twitter.

Desde o começo do ano, havia boatos de que o casamento de Fátima e Bonner ia mal, mas eles nunca tinham comentado sobre o assunto. Os jornalistas apresentaram o Jornal Nacional de 1996 a 2011, quando Fátima estreou o programa Encontro com Fátima Bernardes.

A separação já deu o que falar nas redes sociais. Muitos internautas lamentaram o término do casamento. “Pode acabar relacionamento de ex-BBB, da Gretchen, mas da Fátima e do Bonner, não!”, disse um deles. “Alguém avisa à Fátima e ao Bonner que já pode acabar a brincadeira?”, ironizou outro.

Além de lamentar o ocorrido, muitos usuários abusaram da criatividade nos memes e nas brincadeiras sobre o fim do casamento. (AD)

