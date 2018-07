Bonneterie participa do “Quarta Shop&Music” do Praia de Belas Shopping

O primeiro Quarta Shop&Music de julho terá a elegância do tricô na moda feminina. O evento, que leva, todas as quartas-feiras, música e descontos imperdíveis para os clientes, acontece desta vez na loja Bonneterie, na quarta-feira, dia 4.

A Bonneterie vai oferecer 30% de desconto em todos os produtos da loja. A promoção vale para todo o dia, das 10h às 22h. Como sempre, entre às 17h e 21h, haverá boa música, uma das marcas registradas do evento, com uma playlist especialmente elaborada para o ambiente da loja, além de doces para recepcionar os clientes.

“Esperamos um movimento e vendas acima da média. Estamos participando pela primeira vez, e nossa expectativa é de vender 20% a mais que nos dias normais”, comenta Raquel Ouriques, gerente da loja.

Localizada no 2° piso do Shopping Praia de Belas, a Bonneterie foi criada em 1987, em Porto Alegre. Produzindo peças em tricô sob medida, investe na qualidade, autenticidade, conforto e elegância para as clientes. A marca expandiu para os melhores shoppings da região Sul do país mantendo a essência de encantar e surpreender.

“O Quarta Shop&Music foi desenvolvido para aproximar ainda mais o lojista e o cliente. Procuramos diversificar os segmentos, para que o lojista possa promover ainda mais sua marca e os clientes aproveitarem os descontos especiais na loja de sua preferência”, comenta Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

