Book Truck oferece livros e atividades culturais gratuitas em Esteio

O Book Truck, biblioteca itinerante que neste ano irá percorrer 15 cidades no Estado do Rio Grande do Sul, estará entre os dias 28 de agosto e 01 de setembro em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, disponibilizando gratuitamente para a população da cidade o prazer da leitura e diferentes atividades culturais.

De terça a sexta-feira, o furgão estacionará em escolas municipais da cidade e no final de semana fica à disposição da população na Rua Coberta.

O projeto promove e incentiva o hábito da leitura para adultos e crianças. Para isso, em seu interior oferece uma sala de leitura climatizada com acervo de 600 livros para todas as idades e mais áudio livros e exemplares em braile para os visitantes cegos ou com baixa visão. Na área externa, oferece com um espaço de convivência para os visitantes e atividades culturais.

O Book Truck é uma iniciativa aprovada através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e nesta edição, tem patrocínio da Refinaria de Petróleo Riograndense e Unimed Porto Alegre. O projeto já passou por 08 cidades beneficiando cerca 3.000 pessoas em cada uma delas.

Estima-se que irá impactar cerca de 48.000 pessoas em todas as cidades que irá passar.

No final de sua itinerância, o furgão será doado para a Associação dos Amigos do Centro Municipal de Cultura do Rio Grande que, conjuntamente com a Secretária Municipal de Cultura, darão continuidade ao projeto junto à comunidade e as escolas públicas da região. O desenvolvimento do projeto é da VR Projetos Culturais.

Após a etapa RS o projeto também circulará por 02 cidades em SC, 02 no MT, 01 em GO e 01 no RJ. Imagina-se que irá percorrer 20.000 Km entre as 21 cidades brasileiras.

SERVIÇO

O QUE: Book Truck

ONDE: Esteio

DATAS: 28/08 a 01/09

LOCAIS: 28/08 a 31/08 em escolas municipais – 01/09 Rua Coberta (das 09h às 16h)

QUEM FAZ: VR Projetos Culturais e Ministério da Cultura

