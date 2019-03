Bope detona artefato explosivo encontrado na Bom Jesus, na Capital

A Brigada Militar se mobilizou nesta sexta-feira (29), após um artefato explosivo ter sido localizado no bairro Bom Jesus, zona leste da Capital. Segundo o comandante do Bope, tenente-coronel Douglas da Rosa Soares, o objeto foi encontrado por recicladores do Centro de Triagem Vila Fátima Pinto, em meio a resíduos, e levado para a administração do Centro Cultural Marli Medeiros, que fica próximo ao local. O responsável pela instituição de ensino, isolou o objeto em uma sala e acionou a BM.

O tenente-coronel Douglas explicou que o explosivo é uma “granada de bocal”, utilizada na “boca” do fuzil. O equipamento seria de guerra e deveria ter uso exclusivamente militar. Ele foi levado para lugar remoto e detonado pelo Bope.

O artefato teria vindo de um caminhão que realizou coleta de lixo na rua Ten Alpoin, no bairro Partenon. A BM já registrou ocorrência e, conforme informações do comandante do Bope, realizará laudo técnico e enviará à Polícia Civil, para, a partir das numerações presentes no explosivo, auxiliar nas investigações e busca de suspeitos.

