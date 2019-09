Bope remove objeto similar a granada em apartamento de Porto Alegre

Uma moradora da Avenida Princesa Isabel, no Bairro Santana, em Porto Alegre, encontrou um artefato similar a um explosivo em seu apartamento, no início da tarde desta quarta-feira (4). Eles acionaram o Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre (BOPE), que fez a remoção do objeto.

Procurado pela reportagem de O Sul, o major Douglas Soares afirmou que o objeto em questão se tratava de uma granada de uso restrito às forças armadas. “O artefato é utilizado pelas Forças Armadas para treinamento. Não é algo real, não tem explosivo nenhum”, tranquilizou.

A moradora estava fazendo uma faxina no apartamento quando encontrou o objeto e levou um susto. Ela havia alugado o imóvel durante um período em que viajou, quando, provavelmente, o artefato foi deixado no local.