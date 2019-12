Acontece Borges 3130 lança novo conceito de apartamento em Gramado

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

O empreendimento terá 12 apartamentos de dois e três dormitórios, além de três lojas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Já iniciaram as obras do Borges 3130, o mais novo lançamento imobiliário da Andorra Participações. Situado no Centro de Gramado, na avenida Borges de Medeiros, entre o Hotel Casa da Montanha e o McDonald’s, o empreendimento terá 12 apartamentos de dois e três dormitórios, além de três lojas.

O Borges 3130 marca a chegada de um novo conceito ao mercado, com apartamentos maiores que os convencionais, privilegiando o conforto e, principalmente, as áreas de lazer. Assim, o apartamento de dois dormitórios têm 130 metros quadrados de área privativa, enquanto o de três dormitórios chega a ter 245 metros quadrados.

Além disso, cada unidade possui dois boxes de estacionamento, sendo um deles com espera para carro elétrico. A garagem, aliás, será revestida em porcelanato, uma mostra dos detalhes que estão presentes no Borges 3130.

Com projeto do engenheiro Ricardo Peccin, o novo empreendimento está em harmonia com a arquitetura da região, utilizando com destaque pedras, madeiras e vidros. As esquadrias são de alumínio duplo, com isolamento acústico e térmico superiores.

O Borges 3130 está sendo construído pela Construarte, e tem previsão de entrega no segundo semestre de 2021. As unidades são comercializadas somente por três imobiliárias: Casa da Montanha, Ghisleni e Moacir Masotti.

Este é o quarto empreendimento da Andorra em Gramado. Ela foi responsável pela construção do Boulevard São Pedro, ao lado do Palácio dos Festivais, do Residencial Di Merano (ao lado da Faurgs) e do Prodigy Hotel (162 apartamentos), na esquina da rua São Pedro com a rua João Petry.

