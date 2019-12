Acontece Boticário começa o ano com mais de 700 produtos em promoção

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Clássicos de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais têm descontos de até 50%, para quem quer começar 2020 com tudo

Para quem deseja começar o ano renovando o estoque de produtos de beleza e, melhor ainda, sem pesar no bolso, O Boticário preparou uma grande promoção: a Boti Promo. Ao todo serão mais de 700 produtos das categorias Perfumaria, Maquiagem e Cuidados Pessoais com até 50% de desconto.

Entre os destaques da promoção está o Floratta Love Flower, com 20% de desconto. O último lançamento de perfumaria do Boticário traz uma fragrância floral com nuances amadeiradas, toque delicado e romântico. Para homens autênticos, o Boticário traz o Uomini Desodorante Colônia Moto Soul com redução de 50% – uma fragrância amadeirada fresca.

Para deixar a pele macia e perfumada, a linha Nativa SPA Vinoterapia é uma ótima escolha. Formulada com gotas purificadas de quinoa, a loção oferece hidratação profunda. Além do Vino, as opções Óleos Indianos e Monoi&Argan também entram em oferta. Assim como os desodorantes colônia Nativa SPA Queen Vanilla e Royal Plum, que estarão a venda com 50% de desconto.

Em maquiagem, o Boticário apresenta uma seleção de batons Make B, com texturas macias e que não ressecam os lábios, a partir de R$22,90. Entre as sugestões, a marca destaca o Make B. Taupe Cool e o Batom Mate Chic Purple.

A promoção começa em 26 de dezembro e segue até 26 de janeiro, em todas as mais de 3.700 lojas da marca, com as revendedoras e e-commerce (www.oboticario.com.br).

Sustentabilidade

*Quando o seu produto acabar, você pode colaborar com o maior programa de logística reversa do país: o Boti Recicla. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para direcionar esse resíduo para as quase 35 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais. Trata-se do maior programa de logística reversa em pontos de coleta do País. Pelo programa, todas as embalagens vazias são recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas de catadores e parceiros locais, que gerenciam os resíduos. A ação visa à redução dos impactos ambientais e envolve consumidores, franqueados, consultores, colaboradores e fornecedores.

Um exemplo prático dessa preocupação é o uso de vidro reciclado na confecção de itens que decoram as lojas-ânfora, o novo conceito de loja do Boticário, atualmente presente no Rio de Janeiro, em Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo. Essas peças decorativas fecham o ciclo do vidro, que é o resultado do recolhimento de frascos pós-consumo.

Floratta Love Flower/ De R$ 99,90 por R$ 79,90

NativaSPA Vino – Loção Desodorante Hidratante Corporal, 400ml/ De R$ 59,90 por R$ 29,90

Uomini Moto Soul – Desodorante Colônia 100ml/ De R$ 124,90 por R$ 61,90

Batom Mate Taupe Cool, 3,6g/ De R$ 46,90 por R$ 22,90

Desodorante Colônia Nativa SPA Queen Vanilla, 75ml/ De R$ 119,90 por R$ 59,90

