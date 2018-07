Boulevard apresenta programação infantil especial para as férias de inverno

A rede Boulevard, em parceria com a escola de inglês Quatrum, apresenta uma programação especial durante as férias escolares de inverno. No dia 18 de julho, das 14h às 18h, será realizada uma Oficina de Slime nos jardins do Boulevard Laçador. As crianças aprenderão como fazer de forma caseira o próprio slime, a massinha maleável feita com cola que virou hit entre os pequenos.

Já nos dias 19, 20 e 21, seguem as atividades de férias no Boulevard Assis Brasil. Das 14h às 18h, no Espaço Kids, o shopping oferece a Oficina de Slime, a Cooking Class – aula de culinária na qual as crianças farão S’mores, um doce típico norte-americano –, além de um espaço para Games com jogos interativos e de reflexos que utilizam um Xbox Live.

As oficinas serão ministradas por dois professores de inglês da Escola Quatrum. Ao longo das brincadeiras, as crianças aprenderão, na língua inglesa, os nomes dos materiais e dos ingredientes utilizados, bem como do processo de produção do slime e da receita de S’mores. As atividades são recomendadas para crianças entre 3 e 12 anos, e têm como proposta ensinar o inglês de forma lúdica. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo número (51) 3344.5758.

