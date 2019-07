Boulevard Assis Brasil realiza atividade de férias de inverno para crianças

Nessas férias de inverno, o Boulevard Assis Brasil está preparando uma atividade especial que envolve muita diversão e criatividade. É a oficina de personalização de ecobags, realizada em parceria com o Colégio Sinodal Salvador.

No dia 25 de julho, quinta-feira, das 13h às 18h, crianças de quatro a 10 anos poderão soltar a imaginação e personalizar sua própria sacola reutilizável com botões, fitas, brilhos e canetinhas.

As crianças serão divididas em turmas e as atividades terão o acompanhamento de monitores. Com duração de 30 minutos, a ação será realizada na Praça de Alimentação do empreendimento, em frente ao Festival de Livros Cameron. A participação é gratuita mediante inscrição antecipada via WhatsApp através do número (51) 991910094.

