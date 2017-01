A praça de alimentação do Boulevard Assis Brasil entra no clima do rock, pop e reggae na próxima quinta-feira (19). Às 19h, o projeto Sabores & Acordes recebe o show de Diogo Darkie, que interpretará clássicos de Rolling Stones, Bob Marley, Paralamas do Sucesso, entre outros. O cantor e violonista também apresenta hits de bandas pop recentes, de artistas como Maroon 5, Kings of Leon e Bruno Mars. A entrada é franca.

