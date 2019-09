Boulevard Assis Brasil recebe show de Wilson Paim em celebração ao Dia da Revolução Farroupilha

No dia 20 de setembro, o Boulevard Assis Brasil promove show de Wilson Paim para celebrar o dia da Revolução Farroupilha. Apresentado canções que marcaram o tradicionalismo gaúcho, o cantor toca ao lado da sua banda a partir das 18h na praça de alimentação do empreendimento. O repertório inclui Prenda Minha, Fogão de Lenha, Casinha Branca, Querência Amada e Louco por Chamamé.

Wilson Paim é conhecido por seu estilo eclético, com destaque para as performances em que apresenta músicas clássicas do nativismo do Rio Grande do Sul. Com 34 anos de carreira e 57 álbuns gravados, o alegretense, que hoje reside em Tramandaí, é referência nas músicas gauchescas, e foi o 7º músico do Estado a receber a certificação de Disco de Ouro. O evento é gratuito e aberto ao público.

