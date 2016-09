Boulevard Laçador assina contrato com Mokai Sushi

O Boulevard Laçador amplia as suas opções de gastronomia e acaba de assinar contrato com o Mokai Sushi Lounge Bar. Destaque da culinária japonesa em Novo Hamburgo, o restaurante inaugura ainda em setembro no shopping, em um espaço de 500m², sendo a sua primeira filial em Porto Alegre.

O Boulevard Laçador, localizado na entrada de Porto Alegre e ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, já possui em seu mix os restaurantes Casa Di Paolo, Mc Donald’s e Bistrô 111. O Mokai irá funcionar em sistema de buffet e à la carte, com opções de sashimis e sushis, além de variedades de pratos quentes, temakis e saladas.

