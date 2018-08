Boulos leva campanha para o bar e bebe “litrão” com universitários em Brasília

O candidato do PSOL Guilherme Boulos levou a campanha presidencial para o bar. Ele até bebeu um “litrão” com universitários em Brasília, no bar Pôr do Sol, reduto dos estudantes da UnB (Universidade de Brasília) no final da tarde de terça-feira (28).

Com uma camiseta laranja do Rua, movimento ligado ao partido, o ex-aluno da universidade espera a chegada do presidenciável Guilherme Boulos para uma agenda chamada oficialmente de “Café com juventude” na capital federal.

Nas redes sociais, um evento paralelo chamava possíveis eleitores para tomar uma bebida diferente com o coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores sem Teto): o “Litrão com Boulos”, na Asa Norte, reuniu 760 interessados no Facebook.

No bar, às 18h30, militantes se aglomeravam nas mesas de plástico azuis e garrafas de um litro de cerveja —Brahma ou Antártica, a R$ 7,50 cada— dividiam espaço com megafones, santinhos e panfletos de candidatos a deputado federal e distrital.

A ideia inicial, disse o estudante de serviço social da UnB Lucas Ladeira, 24, era fazer a agenda com estudantes na própria universidade. Como a lei eleitoral não permite atos de campanha em prédios públicos, porém, movimentos locais sugeriram a mudança.

Um palco foi montado de frente para o bar, onde ficam normalmente mesas do Vale da Lua, outro “pé-sujo” muito frequentado pelos universitários da capital. “Aqui já é um ponto de referência para os estudantes, seja para recepção de calouros ou outros eventos”, afirmou ele.

Dos poucos sem garrafas na mesa, o estudante de relações internacionais Bruno Engelberg, 23, é filiado ao PDT. “A gente veio mais para acompanhar mesmo, conhecer a agenda”, afirmou.

Se o público em sua maioria fazia lembrar uma calourada universitária, os gritos remetiam às manifestações de esquerda. “Não acabou, tem que acabar/ eu quero o fim da polícia militar” e “aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar”, entoavam, com o som de instrumentos de percussão decorados com adesivos de “Fora Temer” ao fundo.

Uma hora depois do horário marcado, o candidato chegou, recebido com gritos de “fica, vai ter Boulos”. “Aqui nós temos um encontro…”, começou a dizer no palco, quando foi interrompido por um militante que gritava: “beber uma?”. “Daqui a pouco!”, rebate o candidato.

Durante cerca de dez minutos, o candidato do PSOL, que soma apenas 1% de intenção de voto nas pesquisas, fez seu discurso habitual. Defendeu as ocupações de sem teto (“dizer que quem ocupa é vagabundo, dizer que quem ocupa está tomando o que é dos outros. As pessoas que acreditaram ocuparam porque não tiveram alternativa”), a taxação de grandes fortunas, a criação de vagas em universidades públicas, e criticou adversários.

“Eu fiquei abismado de ver aquela turma toda lá falando que é a renovação na política”, afirmou. “O Álvaro Dias [Podemos], com 30 anos de PSDB e aquele botox desbotado falando que é renovação?”, disse, arrancando risos e gritos da plateia.

Ao falar sobre Jair Bolsonaro, Boulos acusou o presidenciável do PSL de “não juntar lé com cré”. No debate da RedeTV!, o deputado foi criticado por escrever na mão temas sobre os quais questionaria a candidata da Rede, Marina Silva.

Boulos terminou a fala cumprimentando Mônica Benício, a viúva da vereadora Marielle Franco, assassinada em março no Rio de Janeiro. “Marielle”, gritou. O público respondeu: “presente!”.

Depois, foi sabatinado por membros do movimento estudantil sobre temas como a descriminalização do aborto e políticas afirmativas raciais. “Já que divulgaram que vai ter litrão, vamos ter que ter litrão”, anunciou afinal o candidato no microfone, antes de descer do palco.

Deixando de lado os clássicos pastel e pingado, fez fotos com o público bebendo Brahma em um copo americano decorado com um adesivo pela legalização da maconha —entregue por um estudante de jaqueta militar e meias estampadas com um arco-íris “fora Temer”. Depois, trocou por um copo de plástico enquanto circulava entre as mesas (“este aqui tá mais gelado”, disse a um assessor que tentava lhe devolver o de vidro após uma das fotos).

Questionado sobre fazer um evento para um público que é cativo de seu partido, o candidato afirmou que era importante “renovar o compromisso com a juventude” e disse que ali não havia apenas estudantes. “A verdade é que aqui tinha a juventude das universidades, e é muito importante a gente estar renovando o compromisso com a juventude. Essa candidatura é a única que vem falar olho no olho com as pessoas”, disse. “A gente talvez seja a candidatura que faz eventos em ambientes ‘não controlados’ entre todas as candidaturas.”

