Bourbon Shopping Wallig apresenta evento para fãs de Minecraft

Quem é ligado no mundo dos games, principalmente ao jogo Minecraft, terá a oportunidade de participar de um evento único na Capital. O Bourbon Game Show, que ocorre nos dias 29 e 30 de outubro, busca colocar Porto Alegre no mapa dos melhores eventos de games do Brasil. O encontro contará com a presença do youtuber e gamer de Minecraft Marco Túlio, do canal Authentic Games. O jogador mineiro participará de quatro sessões de jogos no recém-inaugurado centro de eventos Palazzo, no 3º andar do Bourbon Shopping Wallig. Serão duas sessões por dia, às 14h e às 18h, cada uma para cerca de mil pessoas, com direito a conhecer Túlio pessoalmente.

Para fazer parte do evento, os interessados devem trocar R$ 200,00 em notas fiscais de lojas do shopping por um ingresso. Serão aceitos os cupons fiscais de compra adquiridos dentro do período da promoção, que acontece entre os dias três e 28 de outubro.

