Bourbon Wallig apresenta opções de atividades para as férias de verão

O Bourbon Wallig de Porto Alegre está cheio de atrações para que a criançada e toda a família possam curtir ainda mais as férias de verão, com atividades para todas as idades e preferências.

Quem gosta de praticar atividades físicas ou de aproveitar o tempo livre a céu aberto, pode visitar o Distrito Bourbon Fruki, praça localizada ao lado do Bourbon Wallig dedicada à pratica de esportes e ao entretenimento.

O local possui, em sua estrutura, pista de skate, parede de multiatividades, espirobol, tênis de mesa, jogos de piso, quadras de beach soccer, beach tênis e beach vôlei, além de várias outras atividades. Com funcionamento diário das 10h às 21h, o espaço é ideal para se passar um dia ao ar livre com a família, e permite, inclusive, a entrada de cães de pequeno e médio porte.

Aqueles que preferem velocidade e emoção, podem conferir o Top Speed Kart, uma pista de corrida de 890 metros instalada no 5º andar do estacionamento do shopping. Ao todo, são 14 karts disponíveis, com motores de 8.0 HP e que chegam a 60 km/h. A atividade é ideal para reunir os amigos e marcar uma ida em grupo, pois a atração permite agendamento de turmas de até 14 pessoas.

As corridas em grupo incluem prêmios especiais para os participantes, que vão desde sorvetes até medalhas. O kart tem funcionamento de segunda à sexta, das 16h às 22h, e nos finais de semana, das 14h às 22h.

Para quem curte ou quer conhecer os jogos de imersão, o Bourbon Wallig apresenta uma opção ideal com o stand de realidade virtual Arena VR, da Real Games. O espaço apresenta para seus frequentadores a possibilidade de se aventurar em outros universos sem sair do lugar.

Através da mais alta tecnologia, com o uso de óculos e controles HTC Vive e simuladores de movimento BS Motion, os games transportam os jogadores para passeios no fundo do mar, jogos de combate e corridas especiais. A maior parte dos games são jogados individualmente, mas os jogos de corrida e de esportes permitem a interação dos usuários e podem ser jogados em duplas. As experiências estimulam a coordenação motora e a criatividade, além de promoverem a interação. A atração funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingo e feriados das 14h às 20h.

E quem não gostaria de se jogar em uma piscina gigante, especialmente no verão? O Bourbon Wallig apresenta uma alternativa divertida para quem não pode estar na praia durante as férias. É a piscina de bolinhas gigante da Magic Games, que se encontra no 3º andar do empreendimento. Com diferentes temáticas que vão mudando de acordo com a época do ano, a piscina conta com mais de um milhão de bolinhas, além de brinquedos e escorregadores que acompanham o tema da atração. A atividade é indicada para todas as idades e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h.

Mesmo com as mais diferentes opções de diversão, as atrações clássicas não deixam de fazer sucesso. Quem prefere atividades culturais e quiser aproveitar as férias de forma mais tranquila, pode conferir a programação do Cinemark, com destaque para a sala IMAX. O cinema do Bourbon Wallig está sempre com os últimos lançamentos em cartaz, trazendo filmes de diferentes gêneros que vão agradar a todos os gostos.

Com a opção de sala com uso do sistema IMAX, considerada a melhor tecnologia do mundo, com telas em maiores dimensões e melhor resolução de som e imagem, a ida ao cinema se torna uma experiência ainda mais prazerosa. Para o período das férias, diversas animações estarão disponíveis, além de opções de filmes de ação, aventura e comédia, garantindo o divertimento de toda a família. Toda a programação, com horários, valores dos ingressos, sinopses dos filmes e próximos lançamentos pode ser conferida pelo site https://www.cinemark.com.br/porto-alegre.

SERVIÇO

Distrito Bourbon-Fruki

Funcionamento diário das 10h às 21h.

Entrada gratuita.

Top Speed Kart

Funcionamento: de segunda à sexta, das 16h às 22h, e nos sábados e domingos, das 14h às 22h.

Valores individuais: R$50,00 – 20 minutos / R$65,00 – 30 minutos.

Valores para grupos: grupos acima de 10 pessoas – R$60,00 – 30 minutos.

Arena VR – Real Games

Funcionamento de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Valores: R$15,00 – 10 minutos até R$60,00 – 60 minutos. O stand também oferece pacotes que podem ser conferidos com o atendimento. Os tickets não precisam ser todos utilizados no mesmo dia.

Magic Games – Piscina de bolinhas gigante

Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados das 11h às 22h.

Valores sob consulta no local. Maiores de 18 anos têm entrada gratuita desde que estejam presentes e responsáveis por uma criança pagante de até dois anos.

Cinemark

Horários de acordo com a programação. Consultar valores pelo site.

Deixe seu comentário: