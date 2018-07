Bourbon Wallig e Studio TRESsemmé recebem influenciadora Niina Secrets

O Bourbon Wallig recebeu a influenciadora digital Niina Secrets no último sábado (21/07) para a abertura do Studio TRESsemmé. O espaço permanece no shopping até o dia 28 de julho, oferecendo experiências capilares com experts da área, com consultoria exclusiva para identificação do tipo de fio e indicações de lavagem, secagem e finalização dos cabelos. No local, a influencer, que possui mais de 6 milhões de seguidores em seus canais no Youtube e Instagram, apresentou os relançamentos da marca, que chegam ao mercado com novas linhas e fórmulas.

Para compartilhar da experiência é necessário comprar um Kit da TRESsemmé (Shampoo + Condicionador) no Hipermercado Zaffari do Bourbon Wallig e apresentar a nota fiscal. O Studio TRESsemmé está localizado no 4º andar do Bourbon Wallig e estará funcionando das 11h à 20h.

