Bourbon Wallig recebe Museu Egípcio Itinerante

O segundo andar do Bourbon Wallig volta a receber a exposição Museu Egípcio Itinerante. Com foco na cultura do Antigo Egito, o evento segue no local até o dia dois de junho, buscando valorizar e divulgar a civilização egípcia através da exibição de itens relacionados à política, arte, economia e religião da época. Ao todo, estão expostas 200 peças produzidas pelo artista plástico egípcio Essam Elbattal e que reproduzem múmias, sarcófagos, estátuas, navios, pinturas sobre papiros, além de alguns dos objetos mais importantes do Faraó Tutankámon e de Ramsés II. Na mostra, que segue no shopping até o dia dois de junho, o visitante também poderá assistir a um espetáculo de som e luzes no qual Deuses e Faraós contam sua própria história.

O valor do ingresso é de R$20,00 para o público geral e R$10,00 para estudantes. O horário de visitação é entre 09h e 22h, de segunda à sábado, e entre 12h e 20h aos domingos e feriados, sendo que grupos escolares podem fazer agendamento prévio. Crianças de até quatro anos que não façam parte de grupos escolares são isentas de pagamento. Durante a exposição, os visitantes são orientados e acompanhados por monitores. Instituições escolares podem agendar visitas em grupo através dos telefones (51) 98118.8210 ou (51) 99208.1820.

