Bourbon Wallig recebe réplica do bonde Prazeres 28, ícone da cultura de Portugal

Os clientes do Bourbon Wallig poderão conhecer um pouco mais da história de Portugal com a exposição que trará a réplica do famoso bonde lisboeta Prazeres 28 e a estátua do escritor português Fernando Pessoa.

Entre os dias 12 e 14 de novembro, a reprodução do bonde que percorre a linha turística mais popular de Lisboa estará no 3º andar do empreendimento para visitação gratuita. A ação itinerante visa promover o país mais ocidental da Europa como destino turístico.

A mostra proporcionará um mergulho na história de Portugal, levando os visitantes a conhecerem cidades e localidades referenciadas como patrimônio cultural pela Unesco, apresentando as regiões vinícolas e o universo gastronômico do país.

Além disso, o bondinho transportará o público para uma viagem por pontos clássicos de Portugal, como a Biblioteca de Coimbra, a Casa da Música no Porto e clássico trajeto realizado pelo bonde Prazeres 28 em Lisboa. O bonde lisboeta estará aberto para o público geral, que poderá embarcar no bondinho e visitar a exposição audiovisual turística sobre Portugal.