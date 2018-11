A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou o pregão dessa segunda-feira em elevação de 1,33%, aos 89.598 pontos, com investidores atentos ao noticiário corporativo e apostando em uma agenda de ajuste fiscal no governo federal que assume o comando do Paós em janeiro. Também exerceram influência positiva as altas nas ações preferenciais da Petrobras, Bradesco e Itaú-Unibanco.

