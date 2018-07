Bovespa avança

O principal índice acionário da B3 subiu nessa terça-feira após sinalização do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de alta gradual dos juros norte-americanos. O Ibovespa subiu 1,93%, a 78.130 pontos. Na mínima do dia, o índice foi a 76.481 pontos e, na máxima, alcançou 78.552 pontos. É o maior patamar de fechamento desde 4 de junho (78.596 pontos).