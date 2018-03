Em sua terceira redução consecutiva, a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou essa quinta-feira em queda de 1,3%, aos 84.928 pontos. De acordo com analistas do mercado financeiro, o resultado refletiu um cenário sem direção definida no exterior, com as ações da Petrobras recuando quase 5% após a divulgação de um novo balanço trimestral com prejuízo.

