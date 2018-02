O principal índice da Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) fechou em alta nessa terça-feira, com as ações do Itaú Unibanco, Petrobras e Vale entre as principais influências positivas. O mercado brasileiro também se beneficiou da relativa trégua nas bolsas norte-americanas. O Ibovespa subiu 2,48%, a 83.894 pontos, após ter recuado 2,59% na véspera.