A principal índice de ações da B3 fechou em queda nessa terça-feira, pressionado por fortes baixas em Wall Street e persistente saída de recursos de investidores estrangeiros, em sessão com noticiário corporativo doméstico também sob os holofotes. O Ibovespa caiu 1,5%, a 83.808 pontos, acumulando queda de 1,8% no mês. Trata-se do menor patamar de fechamento desde 14 de fevereiro.