A Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou o pregão de ontem desvalorizada em 2,01%, aos 60.766 pontos. A forte queda foi influenciada pela derrota do governo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que rejeitou do texto da reforma trabalhista. O mercado também aguardava a análise do pedido de prisão de Aécio Neves no Supremo Tribunal Federal, que foi adiada.

