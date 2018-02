O principal índice de ações da B3 fechou em alta nesta quinta-feira (1º), em movimento guiado pelas ações da Petrobras, enquanto Bradesco foi destaque negativo após resultado trimestral. O Ibovespa subiu 0,69%, aos 85.495 pontos. Perto do fechamento, Petrobras PN tinha alta perto de 4%, tendo como pano de fundo o avanço dos preços do petróleo no exterior.

