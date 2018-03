O principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou em alta nesta segunda-feira (12), em meio ao ambiente ainda favorável a ativos de mercados emergentes, com as ações da Fibria entre as maiores altas do dia em meio a expectativas relacionadas à atividade de fusão e aquisição. O Ibovespa avançou 0,61%, aos 86.900 pontos.

